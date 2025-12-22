Ученые предложили связать дроны при ЧС с помощью квантовой запутанности

Американские ученые предложили использовать квантовую запутанность для организации связи между беспилотниками в условиях чрезвычайных ситуаций, когда недоступны интернет, мобильная связь и радиоканалы. Идея была разработана исследователями из Virginia Tech и направлена на повышение устойчивости работы дронов при стихийных бедствиях.

Как поясняют авторы работы, традиционные способы передачи данных зависят от инфраструктуры и уязвимы к сбоям, помехам и перехвату информации. Во время пожаров, наводнений или землетрясений такие каналы часто оказываются недоступны. В качестве альтернативы ученые предлагают задействовать квантово связанные частицы — кубиты, состояние которых изменяется синхронно вне зависимости от расстояния между ними.

Исследователь Александр ДеРьё отметил, что изменение состояния одного кубита автоматически отражается на состоянии другого. Это позволяет передавать информацию без использования привычных сетей связи. На основе этого принципа команда разработала обучающую систему, предназначенную для координации групп беспилотников.

Разработанный подход был протестирован в компьютерных симуляциях. По данным ученых, система показала более высокую устойчивость и эффективность по сравнению с традиционными методами взаимодействия дронов, основанными на радиосвязи и сетевых протоколах.

Авторы подчеркивают, что до практического внедрения технологии еще далеко — по их оценке, это может занять от 10 до 15 лет. При этом исследователи отмечают быстрые темпы развития квантовых технологий и считают потенциал предложенного подхода значительным для будущих систем реагирования на чрезвычайные ситуации.