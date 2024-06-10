Ученые Новосибирска разрабатывают высокочастотные импульсные лазеры

Научные сотрудники Новосибирского государственного университета работают над новым методом генерации импульсов в волоконных лазерах.

Они стремятся создать экспериментальные образцы лазерных источников коротких импульсов в ближнем инфракрасном диапазоне, которые будут применяться в различных сферах деятельности.

Новые лазерные источники будут отличаться высокой частотой следования импульсов и узкой шириной генерации. Это особенно важно для развития технологии «Radio over fiber», используемой в сетях 5G, а также для других телекоммуникационных систем.

Основой работы волоконных лазеров является контролируемая неустойчивость, которую обычно стараются избегать в инженерии. Однако ученые считают, что контролируемая неустойчивость может быть полезной, если ее удастся управлять.

Она может помочь создать стабильные колебания с определенной частотой без сложных модуляторов и поглотителей, которые обычно требуются для генерации импульсов.

Цель исследователей заключается в упрощении конструкции лазеров, повышении их энергоэффективности и надежности.

Они полагают, что новый класс импульсных лазерных систем, использующих неустойчивости, будет обладать уникальными характеристиками и станет надежной и доступной альтернативой существующим генераторам оптических импульсов и лазерным системам.