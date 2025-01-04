Ученые изобрели цинковую батарею, которая превосходит литий-ионные АКБ

Ученые разработали новую цинковую батарею, которая по всем параметрам превосходит литий-ионные аккумуляторы. Эта батарея легче, дольше служит и предлагает лучшую производительность. Также она может снизить стоимость хранения энергии и повысить безопасность.

Исследование, проведенное в Университете Кейс Вестерн Резерв, показало, что использование универсального растворителя дованол и добавки йодида цинка устраняет недостатки цинк-серных аккумуляторов, что делает их более подходящими для электромобилей и систем хранения энергии.

Лабораторные тесты подтвердили, что новые батареи обладают хорошей проводимостью и стабильностью. Вдобавок, они подавляют образование дендритов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Плотность энергии этих аккумуляторов увеличилась на 20% и теперь составляет почти 470 Вт·ч на килограмм, что сопоставимо с твердотельными аккумуляторами и значительно превышает литий-ионные.

Производство цинковых аккумуляторов уже экономически выгодно благодаря доступности сырья и простой структуре.

Увеличенная безопасность и высокая ёмкость делают их привлекательными для различных применений, и теперь задача заключается в том, чтобы превратить эти результаты в массовое производство.