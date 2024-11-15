Ученые из Кембриджа предупредили о связи цифрового общения и депрессии у подростков

Группа ученых Кембриджского университета провела исследование, которое раскрыло влияние одиночества и цифрового общения на психику подростков. В ходе эксперимента участники, возрастом от 16 до 19 лет, находились в изолированных помещениях на несколько часов. Некоторые из них имели доступ к мобильным устройствам и социальным сетям, в то время как другие были полностью отключены от цифрового мира.

Результаты показали, что даже кратковременное одиночество вызывает значительные изменения в восприятии реальности и повышает уровень стресса у подростков. Это происходило независимо от того, были ли они подключены к социальным сетям или нет. Это свидетельствует о том, что изоляция сама по себе вызывает стресс, влияя не только на эмоциональное состояние, но и на физиологические реакции.

Интересно, что доступ к мобильным телефонам и социальным сетям не компенсировал дефицит живого общения. Несмотря на возможность виртуального общения, подростки проявляли повышенную настороженность и чувствительность к угрозам, что может способствовать развитию тревожных расстройств.

Исследователи подчеркнули, что подростковый возраст является критическим периодом для психоэмоционального развития, когда живое общение с окружающими играет ключевую роль. Технологические средства не могут полностью заменить личные взаимодействия, которые необходимы для нормального развития личности.