Ученые Гонконга разрабатывают гаджет для передачи вкусов в виртуальной реальности

Ученые из Городского университета Гонконга работают над технологией, которая позволит передавать вкусы в виртуальной реальности. Научный коллектив считает, что нашел решение для имитации вкусовых ощущений, используя ионофорез — метод, который задействует ионы для стимуляции рецепторов на языке.

Вкусовые ощущения передаются через рецепторы языка, которые различают четыре основных вкуса: сладкий, соленый, кислый и горький, а также пятый вкус — умами.

Разработчики создали «леденец» на палочке, который работает по Bluetooth и содержит девять каналов для передачи ионов ароматизаторов. Устройство весит 15 граммов и имеет размеры 8 × 3 × 1 см.

Внутри «леденца» находится гидрогель с растворами, имитирующими различные вкусы, такие как сахар, соль, лимон, вишня и другие. При помощи компьютерного интерфейса можно подавать ионы через гидрогель, создавая нужные вкусы.

Добавление ароматов делает вкус еще более насыщенным. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы увеличить время работы устройства, которое сейчас составляет около часа, так как гидрогели со временем высыхают.

Разработанное устройство может помочь детям знакомиться с разными вкусами, а также использоваться для диагностики вкусовых расстройств у пациентов. Кроме того, оно позволит людям пробовать вкусы продуктов через интернет без необходимости физически их пробовать.