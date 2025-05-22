Учечка: Oppo готовит к запуску K13x 5G с батареей 6000 мАч и Android 15

Компания Oppo готовится к скорому запуску нового смартфона K13x 5G, который, согласно утечкам, станет региональной версией уже представленного Oppo A5 5G. Как отмечается в базе данных Google Play Console и Google Supported Devices, устройства имеют общее кодовое имя OP5EF7L1, несмотря на различие в номерах моделей.

Oppo K13x 5G, предположительно нацеленный на индийский рынок, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 6300 (MT6835) в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Устройство выйдет с предустановленной операционной системой Android 15 и дисплеем с разрешением HD+.

Если модель полностью повторяет характеристики Oppo A5 5G, покупатели также получат основную камеру на 50 МП, дополнительный 2-мегапиксельный сенсор и фронтальную камеру на 8 МП. Одним из ключевых преимуществ станет батарея ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Предыдущая модель Oppo K13 5G, дебютировавшая ранее, предлагала более высокие характеристики, включая OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип Snapdragon и аккумулятор на 7000 мАч. Новинка K13x будет позиционироваться как более доступный вариант в рамках 5G-линейки компании.

Дата официального анонса K13x 5G пока не подтверждена, однако на фоне появлений устройства в базах Google запуск, по всей видимости, состоится в ближайшее время.