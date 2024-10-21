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Участники рынка прогнозируют рост цен на ноутбуки в РФ до 15% к Новому году

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В России ожидается рост цен на технику, включая ноутбуки, на 10-15% к Новому году и в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка электроники.

Магазины уже начали закупать ноутбуки по новым высоким ценам. Основные причины повышения цен включают рост курса доллара, который к концу года может достичь 96 рублей, а также увеличение ключевой ставки до 19% годовых.

Кроме того, подорожали комплектующие: закупочные цены на видеокарты и блоки питания выросли до 15%. Также существуют трудности с логистикой и сложные схемы импорта.

Компании, такие как «Марвел-Дистрибуция», «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон» и diHouse, подтвердили эти изменения. Минпромторг и ФАС пока не комментируют ситуацию.

В первой половине 2024 года в России было продано более 1,7 миллиона ноутбуков на сумму 108 миллиардов рублей, с популярными брендами Asus, Lenovo, MSI, Apple и Acer.

Рост цен затрагивает не только ноутбуки, но и другие техники, включая смартфоны и персональные компьютеры. Специалисты советуют не откладывать покупки, так как новые партии появятся в продаже во второй половине ноября. Также наблюдается увеличенный интерес к планшетам, которые россияне рассматривают как замену ноутбукам.

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