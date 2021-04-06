Участник Black Eyed Peas выпустил удобную защитную маску Xsupermask за $299

Инициатором защитной маски стал Рэпер Уильям Джеймс Адамс, известный под псевдонимом Will.i.am.

Как он рассказал, идея создания удобной и функциональной маски ему пришла года назад, когда он готовился к длительному перелету.

Новинка является инновационной среди подобных устройств, так как в ней есть подсветка, сменные HEPA фильтры и трёхскоростные вентиляторы для подачи свежего воздуха.

Также на маске предусмотрено магнитное крепление для беспроводных наушников, которые поставляются в комплекте.

Наушники подключаются к смартфону по технологии Bluetooth 5.0. В них есть активное шумоподавление и микрофон.

Питание маски осуществляется за счет встроенного аккумулятора, который можно заряжать через встроенный разъем.

Питание на батарею можно подать как от сети, так и от портативного аккумулятора.

По словам Will.i.am, над внешним видом маски Xupermask работал дизайнер Хосе Фернандесу, который несколько лет назад разработал для репера беспроводные наушники.

Полной разработкой и производством Xupermask занималась компания Honeywell.

Уникальная маска в продаже появится 8 апреля. Ее будут предлагать за 299 долларов. Продавать маску будут в США, Великобритании, Канаде и станах ЕС.