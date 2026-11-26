Компания Ubisoft продолжает подготовку к выпуску Rayman Legends Retold — обновлённой версии популярного платформера. За неделю до запланированного релиза издатель представил новый трейлер игры.

Разработкой проекта занимаются подразделения Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan. Помимо переработанного игрового контента, поклонникам серии обещают дополнительный мир, новых персонажей и четыре новых музыкальных уровня.

Игрокам также будет доступен расширенный набор альтернативных обликов героев. Предусмотрен локальный многопользовательский режим, рассчитанный на одновременное участие четырёх человек. В комплект войдёт Rayman Origins: Enhanced Edition.

Релиз состоится 3 декабря на персональных компьютерах, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Подтверждён текстовый перевод на русский язык.