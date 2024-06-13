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Ubisoft объявил о задержке выхода игры «Принц Персии: Пески времени» до 2026 года

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Компания Ubisoft объявила о задержке релиза ремейка игры «Принц Персии: Пески времени» до 2026 года.

Ubisoft объявил о задержке выхода игры "Принц Персии: Пески времени" до 2026 года

Ubisoft, известный разработчик видеоигр, опубликовал новые сроки выхода ремейка игры «Принц Персии». В ходе презентации Ubisoft SGF 2024 представители компании сообщили, что ремейк будет выпущен в 2026 году.

Изначально планировалось представить игру в 2023 году, чтобы отметить 20-летие оригинальной версии. Однако по определенным причинам релиз был отложен. Анонс ремейка игры «Принц Персии: Пески времени» был сделан Ubisoft осенью 2020 года.

Представители Ubisoft подчеркнули, что ремейк был полностью переработан с нуля и находится в полной фазе производства.

Они также объявили о плане задействовать ресурсы Ubisoft Montreal и партнерских студий в Торонто, Бухаресте, Париже и Пуне для разработки игры. Геймдизайнеры заверили, что ремейк оживит историю Принца и принцессы Фары.

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