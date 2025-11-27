Ubisoft объяснила, зачем Assassin’s Creed Shadows нужны микроплатежи

Ubisoft прокомментировала наличие внутриигрового магазина в Assassin’s Creed Shadows и назвала микроплатежи одним из ключевых источников финансирования пострелизной поддержки. Заместитель креативного директора проекта Симон Лемей-Контуа заявил, что доходы от продажи косметических предметов становятся «топливом» для бесплатных обновлений, которые ожидают пользователи.

По словам представителя студии, именно благодаря дополнительной монетизации команда может выпускать исправления системы паркура, новые задания и контент, связанный с цивилизацией Ису. Без этого источника дохода объём и частота поддерживающих обновлений были бы значительно ниже.

Ubisoft также напомнила о системе Animus Hub, где игроки получают доступ к уникальным предметам, используя внутриигровую валюту или ключи, заработанные в процессе прохождения. Компания подчёркивает прозрачность механики, однако указывает, что её главная цель — поддержание интереса к игре и обеспечение долгосрочной окупаемости проекта.