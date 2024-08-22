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У пользователей Microsoft возникли проблемы с загрузкой ПК с двумя ОС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 108 Опубликовано

Недавнее обновление безопасности от Microsoft вызвало проблемы у пользователей, которые используют на одном ПК Windows и Linux.

Обновление должно было исправить уязвимость в загрузчике GRUB, но на самом деле оно мешает загрузке систем Linux.

Пользователи начали сообщать о сообщениях об ошибках, таких как «нарушение политики безопасности» и другие сбои при попытке запустить Linux. Проблемы затронули дистрибутивы, такие как Ubuntu, Debian, Linux Mint, Zorin OS и Puppy Linux.

Microsoft обещала, что обновление не затронет системы с двойной загрузкой, однако это оказалось не так. Компании пока не удалось прокомментировать ситуацию.

Тем не менее пользователи Ubuntu нашли временное решение: нужно отключить Secure Boot в BIOS и удалить политику Microsoft SBAT через терминал. Secure Boot защищает систему от вредоносного ПО, но за последние годы в нем было обнаружено множество уязвимостей.

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