У нового Redmi Note 9S появились проблемы с Wi-Fi

Пользователи нового смартфона Redmi Note 9S стали жаловаться на проблемы с Wi-Fi в устройстве.

Пока китайская компании не отреагировала на сообщения, но учитывая, что проблема носит массовый характер, производитель уже работает над ее устранением.

Есть предположение, что неполадки носят программный характер, а значит их должны устранить оперативно.

Напомним, что Redmi Note 9S представлен и в России, где его продают за 17 990 рублей.

Если говорить о выявленной проблеме, то пользователи на форумах пишут, что смартфон подключается к Wi-Fi, но если заблокировать смартфон, то минут через десять происходит его самопроизвольное отключение.

То есть пользователи получат сообщения из социальных сетей или мессенджеров, то они его вовремя не получат, так как подключение при разблокировке не восстанавливается и приходится вручную снова подключаться.

Отмечается, что чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы аппаратов, выпущенных для Европы.