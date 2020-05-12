У линейки Samsung Galaxy Note20 будут 120 Гц экраны

При этом в линейке не будет версии Ultra, как у флагманских смартфонов S20.

Источник опубликовал подробности о линейке Samsung Galaxy Note20, которая, как выяснилось, получит измененные диагонали экранов, а также будет представлена двумя моделями.

А вот роскошного варианта с приставкой к названию Ultra не будет. Есть информация, что вместо этого фаблета компания выпустит новый Samsung Galaxy Fold 2, у которого будет большой складной экран.

Что касается модели Samsung Galaxy Note20, то она получит экран диагональю 6,42 дюйма, вместо 6,3-дюймового дисплея у актуальной версии.

Разрешение составит 2345 х 1084 точек, а соотношение сторон будет 19,5:9. Частота обновления экрана будет 120 Гц, причем в режиме экономии заряда частота будет снижаться с целью экономии заряда батареи.

Такая же частота обновления будет и в модели Galaxy Note20+, но последняя будет обладать 6,87-дюймовым дисплеем с разрешением 3096 х 1444 точек.