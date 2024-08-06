У Apple возникли внутренние сложности, но запуск iPhone 16 состоится в сентябре

Apple планирует представить новые смартфоны iPhone 16 в сентябре, несмотря на внутренние сложности. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, анонс и запуск новых моделей не будут откладываться, хотя более конкретные даты не уточняются. Однако выход фирменной нейросети Apple Intelligence задержится, и новые функции станут доступны позже этой осенью.

Гурман также оценил бета-версию iOS 18 с Apple Intelligence. Он отметил, что сервису с искусственным интеллектом нужно больше внимания, так как он пока не достиг желаемого уровня.

В новой версии iOS можно протестировать обновленный голосовой помощник Siri, но новые функции не произвели на него большого впечатления.