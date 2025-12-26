TSMC заявила, что доступ китайских клиентов к техпроцессам сохраняется

Тайваньская компания TSMC заявила, что её китайские клиенты сохранят доступ к передовым техпроцессам при условии отсутствия санкций со стороны США. Производитель подчеркнул, что, используя оборудование и технологии американского происхождения, он обязан соблюдать экспортные ограничения США, действующие по всему миру.

В отношении китайских заказчиков это означает, что размещать заказы на производство чипов могут только те компании, которые прошли проверку и получили одобрение американских властей. При этом руководство TSMC отметило, что формальных запретов на доступ к передовым технологиям для всех китайских клиентов не существует.

Одним из наиболее известных примеров влияния санкций остаётся ситуация с Huawei Technologies, которая с 2019 года лишена возможности размещать заказы на мощностях TSMC и вынуждена полагаться на услуги SMIC. Последняя, по оценкам западных экспертов, пока не способна выпускать 7-нм и 5-нм чипы в больших объёмах и с конкурентоспособной себестоимостью.

Аналитический ресурс TrendForce обобщил данные о текущем положении китайских клиентов TSMC. В Нанкине продолжает работать предприятие компании, выпускающее чипы по зрелым техпроцессам от 28 до 16 нм. Действующее разрешение на их производство в Китае истекает 31 декабря текущего года. Представители местного подразделения TSMC сообщили клиентам, что компания способна гибко перераспределять заказы между своими зарубежными фабриками, если ограничения будут ужесточены.

Китайские разработчики при этом формально сохраняют доступ и к передовым техпроцессам. В частности, Xiaomi заказывает у TSMC процессоры Xring O1, выпускаемые по 3-нм технологии. Нанкинская площадка обеспечивает не более 3 % глобального объёма производства чипов TSMC и в основном ориентирована на нужды автомобильной отрасли.

Также отмечается, что китайские подразделения Samsung Electronics и SK hynix в конце месяца столкнутся с истечением срока разрешений на импорт оборудования в Китай. С января процедура согласования поставок усложнится, из-за чего производители памяти сосредоточатся на более эффективном использовании уже имеющихся мощностей без их расширения.