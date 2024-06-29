TSMC закупит больше 60 EUV-машин для 2-нм техпроцесса за 4 млрд долларов

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) готовится к массовому производству по 2-нм техпроцессу. Производство планируется запустить уже в следующем году и компания активно готовится к этому.

Как выяснили зарубежные журналисты, для запуска TSMC закупит больше 60 EUV-машин для 2-нм техпроцесса, на что потребуется порядка 4 млрд долларов.

Этим машины необходимы для экстремальной ультрафиолетовой литографии, а предоставит их компания ASML.

Согласно последним данным, на поставку EUV-машин потребуется до 20 месяцев, а это значит, что TSMC может не запустить производство в озвученные сроки. С другой стороны поставки первой партии в 30 экземпляров запланированы на этот год, и возможно производство стартует, но с ограниченным объёмом выпущенной продукции.

Что касается ASML, то она планирует увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. В этом году они планируют поставить 53 EUV-машины, а в следующем — не менее 72.

К 2025 году ASML планирует выпустить 90 EUV-машин, 600 DUV-машин (устройств для глубокой ультрафиолетовой литографии) и 20 High-NA EUV-машин.