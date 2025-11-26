Главная » Новости

TSMC ведет строительство трех новых заводов для выпуска 2-нм чипов

TSMC объявила о планах инвестировать 28,6 млрд долларов в строительство трех заводов по производству 2-нм чипов на юге Тайваня. Компания приняла решение о расширении после роста спроса на передовые полупроводники и нехватки текущих производственных мощностей.

По данным руководства TSMC, действующие линии по выпуску 2-нм пластин работают на предельной загрузке, а к концу следующего года их общий объем может достичь 100 тыс. пластин в месяц. Однако этого недостаточно для удовлетворения запросов крупных технологических компаний. В частности, Apple уже зарезервировала более половины будущих поставок для процессоров A20, предназначенных для линейки iPhone 18. Остальные производители продолжают конкурировать за доступ к оставшимся объемам.

Помимо строительства новых предприятий, TSMC реализует проект по запуску завода A14 в Тайчжуне, где планируется производство 1,4-нм пластин. На этот объект компания направляет около 49 млрд долларов. Параметры будущего выпуска пока не раскрываются.

