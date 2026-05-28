Главная » Новости

TSMC усиливает гарантии бонусов на фоне угрозы протестов сотрудников

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

TSMC усиливает гарантии бонусов на фоне угрозы протестов сотрудников

Компания TSMC, по данным отраслевых источников, предпринимает шаги для предотвращения возможного роста недовольства сотрудников, которое в перспективе могло бы привести к забастовкам. Ранее в корпоративных онлайн-сообществах появились сообщения о возможном снижении бонусных выплат, что вызвало негативную реакцию среди работников.

Дополнительное напряжение, как отмечается, усилилось после высказываний руководства компании о размере бонусов и предложений по их возможной корректировке в сторону уменьшения. Это вызвало широкий отклик среди персонала на фоне высокой загрузки производства и расширения мощностей.

В ответ на критику компания заявила о признании вклада сотрудников и заверила, что бонусные выплаты будут расти и могут превысить показатели прошлого года.

На фоне высокой финансовой результативности, включая значительный рост прибыли, TSMC продолжает расширение производственных мощностей, одновременно балансируя между инвестиционными затратами и политикой мотивации персонала.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.