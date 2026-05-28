TSMC усиливает гарантии бонусов на фоне угрозы протестов сотрудников

Компания TSMC, по данным отраслевых источников, предпринимает шаги для предотвращения возможного роста недовольства сотрудников, которое в перспективе могло бы привести к забастовкам. Ранее в корпоративных онлайн-сообществах появились сообщения о возможном снижении бонусных выплат, что вызвало негативную реакцию среди работников.

Дополнительное напряжение, как отмечается, усилилось после высказываний руководства компании о размере бонусов и предложений по их возможной корректировке в сторону уменьшения. Это вызвало широкий отклик среди персонала на фоне высокой загрузки производства и расширения мощностей.

В ответ на критику компания заявила о признании вклада сотрудников и заверила, что бонусные выплаты будут расти и могут превысить показатели прошлого года.

На фоне высокой финансовой результативности, включая значительный рост прибыли, TSMC продолжает расширение производственных мощностей, одновременно балансируя между инвестиционными затратами и политикой мотивации персонала.