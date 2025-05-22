Цифровая новинка от Fujifilm идет без RAW, но с духом плёнки

Компания Fujifilm представила новую цифровую камеру X Half — компактную модель с акцентом на эстетику плёночной фотографии. Устройство получило 18-мегапиксельный сенсор формата 1 дюйм, фиксированный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и диафрагмой f/2.8. Продажи начнутся в июне 2025 года по цене $849,99.

Камера не поддерживает формат RAW и сохраняет снимки исключительно в JPG, что подчеркивает ориентацию на простой пользовательский опыт без последующей обработки. Управление строится вокруг аналоговых элементов: вертикальный оптический видоискатель, сенсорный экран для выбора плёночных симуляций и цифровой рычаг «перемотки» между кадрами.

X Half получила название в духе «half-frame», хотя её сенсор размером 8,8 × 13,3 мм существенно отличается от традиционных плёночных форматов 18 × 24 мм. Камера весит всего 240 граммов и по габаритам напоминает одноразовые модели, но оснащена стеклянной оптикой с автофокусом и встроенной коррекцией аберраций.

Съёмка видео поддерживается в разрешении 1080 × 1440 пикселей. Среди встроенных эффектов — имитация засветки, «просроченной» плёнки и цифровых штампов в стиле 1990-х. Поскольку поддержка RAW отсутствует, все визуальные фильтры и стили навсегда встраиваются в изображение при съёмке.

Fujifilm делает ставку на молодую аудиторию, увлечённую ретро-стилистикой и визуальной идентичностью плёночных фотоаппаратов. Интеграция с фирменным мобильным приложением позволяет формировать цифровые контакт-листы и диптихи, усиливая аналоговую атмосферу работы с камерой.

Несмотря на высокую цену, X Half предлагает уникальное сочетание цифрового удобства и ностальгии по плёнке, отличающее её от массовых одноразовых или бюджетных цифровых моделей.