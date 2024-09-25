Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры

На итальянском сайте Amazon неожиданно появились смартфоны Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro за день до их официального релиза. Хотя карточки товара быстро исчезли, в сети остались скриншоты.

В предложении к смартфонам был планшет Redmi Pad Pro стоимостью 330 евро и адаптер быстрой зарядки на 120 Вт за 60 евро, если покупка была сделана до 31 октября. Модель 14T Pro предлагалась в версиях на 256 и 512 ГБ по ценам 800 и 900 евро соответственно. Базовая версия пока не была озвучена, но предполагается, что её цена составит около 650 евро, что соответствует стоимости предшествующей модели 13T.

Согласно утечкам, Xiaomi 14T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra и иметь камеры: основную на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп, ультраширокую на 12 Мп и фронтальную на 32 Мп. Модель Pro ожидает чип Dimensity 9300+ и основную камеру с сенсором 1/1,31″. Оба смартфона могут быть оснащены 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4000 нит.