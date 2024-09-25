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Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На итальянском сайте Amazon неожиданно появились смартфоны Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro за день до их официального релиза. Хотя карточки товара быстро исчезли, в сети остались скриншоты.

Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры

В предложении к смартфонам был планшет Redmi Pad Pro стоимостью 330 евро и адаптер быстрой зарядки на 120 Вт за 60 евро, если покупка была сделана до 31 октября. Модель 14T Pro предлагалась в версиях на 256 и 512 ГБ по ценам 800 и 900 евро соответственно. Базовая версия пока не была озвучена, но предполагается, что её цена составит около 650 евро, что соответствует стоимости предшествующей модели 13T.

Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры

Согласно утечкам, Xiaomi 14T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra и иметь камеры: основную на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп, ультраширокую на 12 Мп и фронтальную на 32 Мп. Модель Pro ожидает чип Dimensity 9300+ и основную камеру с сенсором 1/1,31″. Оба смартфона могут быть оснащены 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4000 нит.

Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры Цены Xiaomi Note 14T и Note 14T Pro раскрыты за день до премьеры

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