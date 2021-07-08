Цены на Vivo V21 Pro и Vivo Y72 5G в Индии объявлены перед запуском

Ранее в этом году Vivo представила V21 с такими характеристиками, как дисплей с частотой 90 Гц, процессор Dimensity 800U SoC и тройная задняя камера. Теперь Vivo, похоже, расширяет свою серию V, выпустив новых братьев и сестер V21, получивших название Vivo V21 Pro и V21 SE. В то время как Vivo V21 SE уже участвовал в тестовых тестах, подробности о варианте Pro отсутствовали.

Согласно публикации, Vivo V21 Pro будет стоить 32 990 фунтов стерлингов за базовый вариант и будет запущен к концу этого месяца. Как и ванильный вариант, ожидается, что Pro будет иметь градиентную отделку.

Что касается характеристик, ожидается, что смартфон будет иметь большую панель AMOLED. Скорее всего, это будет дисплей с надрезом, как и у его брата Vivo V21. Говорят, что он оснащен 64-мегапиксельной системой с четырьмя камерами сзади и системой с одной камерой спереди. Ожидается, что смартфон будет оснащен чипсетом среднего уровня и 8 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, была раскрыта цена телефона Vivo Y72. Y72 будет более дешевым телефоном по сравнению с просочившимся Vivo V21 Pro. Смартфон будет продаваться по цене 22 990 фунтов стерлингов за модель с 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой более быстрой зарядки. Телефон будет питаться от чипсета MediaTek Dimensity 700. В публикации сообщается, что Vivo Y72 5G будет выпущен в двух цветовых вариантах: Graphite Black и Dream Glow.

Источник — Astera.