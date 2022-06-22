Стоимость на видеокарты в Европе впервые стала ниже рекомендованной

Цена на видеокарты уже не только опустились до рекомендованных розничных, но даже и стали дешевле.

На европейском рынке средние цены на видеокарты стали намного дешевле, чем рекомендует производитель.

Конечно такое действие затронуло не все модели, но как рассказали аналитики, снижение затронуло 92% представленных в ЕС видеокарт.

По состоянии на 19 июня Radeon RX 6000 предлагают на 8% дешевле, чем выставил цену производитель.

Также существенно снижена стоимость GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090 Ti, на них цена опустилась на 13% и 16% соответственно.