Цены на термокружку для кофе Xiaomi с анонсом Xiaomi 12 Ultra достигают 160 долларов

Представители китайской компании в своих аккаунтах в социальной сети показали термокружку, которая имеет надпись, анонсирующую скорый выход Xiaomi 12 Ultra.

Термокружка для кофе носит название Big Cup XL, и как сообщается, ее продавать не планировали.

Партия таких кружек была выпущена в качестве подарков для самых активных участников сообщества Xiaomi и различных мероприятий.

В результате термокружки, которые раздавали поклонникам, оказались в продаже.

Более того, выставленные на продажу кружки продают по цене от 60 до 160 долларов, хотя таких денег она не стоит, несмотря на то, что выполнена качественно из нержавеющей стали.