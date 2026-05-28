Главная » Новости

Цены на Steam Deck OLED выросли — СМИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Valve, по данным СМИ, увеличила стоимость портативной консоли Steam Deck OLED. Версия с накопителем 1 ТБ теперь оценивается в 950 долларов, что составляет примерно 90 250 рублей по курсу Центрального банка.

Модель с 512 ГБ памяти подорожала до 790 долларов, что эквивалентно примерно 75 050 рублям. Ранее её стоимость составляла 550 долларов (около 52 250 рублей).

При этом официально восстановленные версии Steam Deck OLED, продаваемые через магазин компании, пока сохраняются по прежним ценам.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.