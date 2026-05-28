Цены на Steam Deck OLED выросли — СМИ

Компания Valve, по данным СМИ, увеличила стоимость портативной консоли Steam Deck OLED. Версия с накопителем 1 ТБ теперь оценивается в 950 долларов, что составляет примерно 90 250 рублей по курсу Центрального банка.

Модель с 512 ГБ памяти подорожала до 790 долларов, что эквивалентно примерно 75 050 рублям. Ранее её стоимость составляла 550 долларов (около 52 250 рублей).

При этом официально восстановленные версии Steam Deck OLED, продаваемые через магазин компании, пока сохраняются по прежним ценам.