Цены на Realme GT2 и GT2 Pro для Европы просочились перед запуском MWC 2022

Realme проведет глобальное мероприятие по запуску 28 февраля во время предстоящего мероприятия Mobile World Congress (MWC) 2022, чтобы анонсировать Realme GT2 и GT2 Pro. Свежая утечка от информатора Судханшу Амбхора раскрыла цены, варианты и варианты цвета GT2 и GT2 Pro для европейских рынков.

Ожидается, что Realme GT2 поступит в продажу в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения в Европе. Обе модели, вероятно, будут стоить 539 евро (~ 604 доллара) и 589 евро (~ 660 долларов). Телефон может быть доступен в таких цветах, как Paper White, Paper Green и Steel Black.

Realme GT2 Pro будет поставляться в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в Европе. Его цена может составлять 789 евро (~ 885 долларов США). Как и ванильная модель, GT2 Pro может поставляться в цветах Paper White, Paper Green и Steel Black.

Realme GT2 имеет 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную (основную, с OIS) + 8-мегапиксельную (сверхширокую) + 2-мегапиксельную (макро) тройную камеру. Он оснащен чипом Snapdragon 888 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Realme GT2 Pro оснащен 6,7-дюймовым экраном AMOLED LTPO QHD+ 120 Гц, 32-мегапиксельной камерой для селфи и 50-мегапиксельной (основной, с OIS) + 50-мегапиксельной (сверхширокой) + 3-мегапиксельной (микроскопической) тройной системой камер. . Чип Snapdragon 8 Gen 1 питает устройство от аккумулятора емкостью 5000 мАч.

В серии GT2 предустановлена ​​ОС Android 12 и пользовательский интерфейс Realme 3.0. Он предлагает другие ключевые функции, такие как оперативная память LPDDR5, хранилище UFS 3.1, сканер отпечатков пальцев на экране и быстрая зарядка 65 Вт.