Цены на Realme GT Explorer Master Edition просочились перед запуском

Серия смартфонов Realme GT Master Edition будет запущена 21 июля в Китае. Будет две модели, такие как Realme GT Master Edition с процессором Snapdragon 778G и GT Explorer Master Edition с процессором Snapdragon 870. Жучок из Китая поделился скриншотом розничного листингом GT Explorer, Master Edition. Выявлена стоимость базовой модели телефона.
Как видно на скриншоте, Realme GT Explorer Master Edition упоминается по цене 2999 юаней (~ 463 доллара) за 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, что, по-видимому, является его базовым вариантом. Его список TENAA показал, что он будет доступен с до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти.
Realme GT Explorer Master Edition будет поставляться с 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Это дисплей с изогнутыми краями, частота обновления 120 Гц и встроенный датчик отпечатков пальцев.
Компания подтвердила, что задняя камера является первой 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS. Ему помогают 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный объектив. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Источник — Astera.