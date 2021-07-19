Цены на Realme GT Explorer Master Edition просочились перед запуском

Серия смартфонов Realme GT Master Edition будет запущена 21 июля в Китае. Будет две модели, такие как Realme GT Master Edition с процессором Snapdragon 778G и GT Explorer Master Edition с процессором Snapdragon 870. Жучок из Китая поделился скриншотом розничного листингом GT Explorer, Master Edition. Выявлена ​​стоимость базовой модели телефона.

Как видно на скриншоте, Realme GT Explorer Master Edition упоминается по цене 2999 юаней (~ 463 доллара) за 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, что, по-видимому, является его базовым вариантом. Его список TENAA показал, что он будет доступен с до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти.

Realme GT Explorer Master Edition будет поставляться с 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +. Это дисплей с изогнутыми краями, частота обновления 120 Гц и встроенный датчик отпечатков пальцев.

Компания подтвердила, что задняя камера является первой 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS. Ему помогают 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный объектив. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Источник — Astera.