Цены на память DDR5 могут стабилизироваться через полгода — Sapphire

Стоимость модулей DDR5 резко выросла в последние месяцы, вызывая обеспокоенность у сборщиков ПК и геймеров. Хотя многие прогнозируют длительное повышение цен, представитель Sapphire считает, что скачок может оказаться временным.

В интервью подкасту The Hardware Unboxed PR-менеджер компании Эдвард Крислер отметил, что часть недавнего роста цен связана скорее с неопределённостью рынка, чем с реальной нехваткой поставок. Он подчеркнул, что текущие цены на DDR5 «необоснованны» и могут отпугнуть покупателей от сборки или апгрейда ПК. Высокая стоимость памяти влияет не только на продажи модулей, но и на спрос на другие комплектующие, включая материнские платы, корпуса и видеокарты.

При этом Крислер выразил осторожный оптимизм по срокам: по его оценке, цены могут начать стабилизироваться через шесть-восемь месяцев. Он объяснил это защитной реакцией производителей на рыночные условия и сравнил с ситуацией во время американских тарифов, когда компании повышали цены в ожидании возможных нарушений поставок, даже если реальных проблем не было.

Многие аналитики ожидают сохранения высоких цен на память до конца 2026 года из-за ограниченного расширения производства крупнейшими поставщиками, такими как Samsung и SK Hynix, которые фокусируются на более прибыльном спросе для центров обработки данных и ИИ.

Даже при длительно высоких ценах, по мнению Крислера, энтузиасты ПК будут адаптироваться: использовать старое железо дольше или корректировать характеристики системы, вместо того чтобы покупать модули по завышенной стоимости. Сейчас он рекомендует не поддаваться панике и дождаться более ясных сигналов рынка перед крупными покупками.