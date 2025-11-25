Цены на оперативную память идут вверх: комплект 64 ГБ стоит как PS5 Pro

Цены на оперативную память продолжают стремительно расти, и за последние дни ситуация заметно ухудшилась. Стоимость наборов DDR5 объёмом 64 ГБ в ряде регионов уже вплотную приблизилась к цене игровой консоли PlayStation 5 Pro.

По данным Tom’s Hardware, комплект G.Skill Trident Z5 Neo 6000 MT/s 64 ГБ в США сейчас стоит около 600 долларов — это уже с учётом небольшой скидки. Для сравнения, PS5 Pro продаётся за 650 долларов по сниженной цене. Всего месяц назад тот же комплект стоил 205–220 долларов, то есть подорожание составило почти трёхкратную величину.

В Европе ситуация аналогичная. Комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 на 64 ГБ вырос с 320 евро месяц назад до 550 евро сейчас. Четыре дня назад он стоил 450 евро. Диапазон цен на 64-гигабайтные наборы в разных магазинах — от 350 до 700 евро. И речь идёт не о рекордно разогнанных модулях, а о типичных комплектах.

Таким образом, стоимость 64 ГБ оперативной памяти в некоторых случаях уже близка к цене PS5 Pro. Более доступные комплекты на 32 ГБ стоят 250–350 евро — это ниже стоимости базовой версии PS5, но разрыв стремительно сокращается.