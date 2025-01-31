Цены на Nvidia RTX 5090 и 5080 стремительно растут из-за задержек в производстве

Выпуск новых графических процессоров Nvidia RTX 50 вызвал разочарование у геймеров.

Модели, такие как RTX 5090, уже продаются перекупщиками по ценам около 6000 долларов, что значительно выше рекомендованных. Многие магазины, включая Best Buy и Newegg, выставили RTX 5080 и RTX 5090 на продажу, но запасы быстро закончились, так как спрос был очень высоким, а количество предложения ограниченным.

Сразу после официального старта продаж графических ускорителей новой серии, активизировались спекулянты, теперь на eBay RTX 5080, которая стоит 1999 долларов, продаётся за 2200 долларов, а RTX 5090 продают за 6000 долларов, что в три раза дороже рекомендованной розничной цены.

Отмечаются проблемы с производством чипов Nvidia Blackwell, что приводит к дефициту. Без видеокарт остались не только потребители, но также и компании, так MSI получила меньше чипов, чем ожидала. Аналитики уверены, что в ближайшее время ситуация не изменится – дефицит на Nvidia RTX 50 сохранится, а цены останутся высокими.

Источник: gizmochina