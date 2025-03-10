Цены на новые Mac значительно снизились, MacBook Air M4 стартует с 999 долларов

Apple анонсировала снижение цен на различные модели Mac, включая новую линейку MacBook Air с процессором M4, стоимость которой начинается с 999 долларов.

Это делает новые устройства привлекательными благодаря сочетанию передового оборудования и более низкой цены по сравнению с предшественниками. Ожидается, что продажи, особенно версии M4 MacBook Air в небесно-голубом цвете, будут высокими.

В новых моделях MacBook Air с M4 используется аналогичный чип, как и в более дорогих MacBook Pro, с улучшенным соотношением цены и производительности.

Стандартом стала версия с 16 ГБ оперативной памяти, хотя базовый объём хранения остался на уровне 256 ГБ. Apple также представила обновлённые версии iPad Air с процессором M3 и мощные Mac Studio, нацеленные на творческих профессионалов.

Предварительные заказы на MacBook Air в небесно-голубом цвете уже открыты, с ожидаемой доставкой 12 марта. Версия на 512 ГБ обойдётся на 200 долларов дороже.

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