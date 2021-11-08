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Цены на чипы MediaTek выросли на 15% из-за ограничений предложения

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В то время как на чипсеты MediaTek наблюдается рост спроса, ограничения предложения и глобальная нехватка полупроводников привели к их дефициту. А теперь компания идет вслед за другими производителями микросхем и, очевидно, также поднимает цены на свои процессоры.

Цены на чипы MediaTek выросли на 15% из-за ограничений предложения

Согласно отчету UDN, тайваньский гигант по производству микросхем поднимает цены на некоторые из своих чипов для смартфонов, которые пользуются большим спросом в этом месяце. Подъем цен составил 15 процентов, поэтому ожидается, что компания увидит более высокие результаты и более высокую прибыль благодаря сильной динамике. К сожалению, компания не прокомментировала повышение цен на чипы, хотя источники, близкие к этому вопросу, подтвердили, что MediaTek повысила цены на процессоры для смартфонов.

Источники заявили, что чипы с поддержкой 4G LTE резко выросли в цене, поскольку основным направлением деятельности производителей микросхем обычно является рынок смартфонов 5G. Чипы 4G сейчас занимают меньшую долю на рынке, но спрос на смартфоны 4G по-прежнему высок на таких рынках, как Индия, где сети 5G все еще не коммерциализированы. Кроме того, заказ телефонов 4G привел к тому, что предложение телефонов с поддержкой LTE превысило спрос. Аналогичным образом ожидается, что конкурент бренда, Qualcomm, также повысит цены на свои чипсеты, хотя это еще не подтверждено.

Цены на чипы MediaTek выросли на 15% из-за ограничений предложения

Рост цен на процессоры MediaTek достигает 15 процентов для чипов 4G и 5 процентов для чипов с поддержкой 5G. Основная причина роста цен связана с увеличением стоимости производства на литейном заводе TSMC.

Источник — Astera.

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