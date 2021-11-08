Цены на чипы MediaTek выросли на 15% из-за ограничений предложения

В то время как на чипсеты MediaTek наблюдается рост спроса, ограничения предложения и глобальная нехватка полупроводников привели к их дефициту. А теперь компания идет вслед за другими производителями микросхем и, очевидно, также поднимает цены на свои процессоры.

Согласно отчету UDN, тайваньский гигант по производству микросхем поднимает цены на некоторые из своих чипов для смартфонов, которые пользуются большим спросом в этом месяце. Подъем цен составил 15 процентов, поэтому ожидается, что компания увидит более высокие результаты и более высокую прибыль благодаря сильной динамике. К сожалению, компания не прокомментировала повышение цен на чипы, хотя источники, близкие к этому вопросу, подтвердили, что MediaTek повысила цены на процессоры для смартфонов.

Источники заявили, что чипы с поддержкой 4G LTE резко выросли в цене, поскольку основным направлением деятельности производителей микросхем обычно является рынок смартфонов 5G. Чипы 4G сейчас занимают меньшую долю на рынке, но спрос на смартфоны 4G по-прежнему высок на таких рынках, как Индия, где сети 5G все еще не коммерциализированы. Кроме того, заказ телефонов 4G привел к тому, что предложение телефонов с поддержкой LTE превысило спрос. Аналогичным образом ожидается, что конкурент бренда, Qualcomm, также повысит цены на свои чипсеты, хотя это еще не подтверждено.

Рост цен на процессоры MediaTek достигает 15 процентов для чипов 4G и 5 процентов для чипов с поддержкой 5G. Основная причина роста цен связана с увеличением стоимости производства на литейном заводе TSMC.

Источник — Astera.