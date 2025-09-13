Банк ЦентроКредит обновил экспозицию исторических акций и облигаций из частной коллекции председателя совета директоров Андрея Тарасова. Обновление приурочено к ежегодной «Монетной неделе», организуемой Центральным банком России.

Как рассказал нашему корреспонденту Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит https://www.ccb.ru/ Андрей Тарасов год назад ЦентроКредит занял первое место среди банков-участников программы, обменяв наибольшее количество монет на банкноты. В этом году банк также готовится к активному участию, отмечая высокий интерес со стороны клиентов. Одним из элементов информационной программы стало расширение выставки, которая была впервые открыта к 35-летию банка в московских офисах на Пятницкой и Новокузнецкой улицах.

Экспозиция охватывает период от Российской империи до Советского Союза и включает редкие акции, облигации, временные свидетельства и закладные листы. Документы отражают не только финансовые процессы, но и развитие промышленности и технологий.

Среди экспонатов представлены бумаги Московского металлического завода, основанного предпринимателем Юлием Гужоном, а также акции «Русского общества электротехнического завода», связанные с изобретением электрической дуговой сварки инженера Николая Бенардоса.

Коллекция также содержит необычные документы, например, акцию «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба» 1853 года, иллюстрирующую обеспечение российского флота продовольствием. Самым ценным экспонатом на сегодняшний день считается акция 1923 года фирмы авиаконструктора Игоря Сикорского с его личной подписью.

Выставка дает возможность увидеть, как формировался финансовый рынок в России и какие трудности сопровождали предпринимателей и изобретателей прошлых столетий.