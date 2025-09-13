Банк ЦентроКредит представил обновленную экспозицию исторических российских акций и облигаций из собрания председателя совета директоров Андрея Тарасова. Поводом стала «Монетная неделя», организованная Центральным банком РФ.

Годом ранее ЦентроКредит занял первое место среди участников акции, обменяв наибольшее количество монет на банкноты. В этом году поток клиентов увеличился, и банк расширил информационную программу, включив в нее обновленную выставку, впервые открытую в центральных офисах на Пятницкой и Новокузнецкой улицах в 2023 году к 35-летию банка.

Экспозиция объединяет документы от периода Российской империи до СССР. Она включает редкие акции, облигации, временные свидетельства и закладные листы, отражающие развитие финансового рынка и промышленности. Рассказал нашему корреспонденту Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит https://www.ccb.ru/ Андрей Тарасов.

В собрании представлены акции Московского металлического завода, основанного предпринимателем Юлием Гужоном, а также бумаги «Русского общества электротехнического завода», связанные с изобретением электродуговой сварки Николая Бенардоса. Эти материалы иллюстрируют вклад российских инженеров и предпринимателей в промышленное развитие страны на рубеже XIX–XX веков.

Среди наиболее интересных экспонатов — акция «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба» 1853 года. По словам Андрея Тарасова, это самая старая бумага в коллекции, но не самая дорогая. Наибольшую ценность в денежном выражении сегодня представляет акция 1923 года компании авиаконструктора Игоря Сикорского с его собственноручной подписью.

Коллекция демонстрирует, как менялись экономика и предпринимательская среда в России, а также с какими трудностями сталкивались изобретатели и инвесторы прошлых эпох.