Цена DJI Avata 360 оказалась ниже 35 тыс. рублей по утечке

В кратко опубликованном и быстро удалённом объявлении на китайской платформе Xiaohongshu появились данные о предполагаемой цене и характеристиках дрона DJI Avata 360. Скриншоты поста распространились в сети, несмотря на удаление, и дают представление о возможных спецификациях до официального анонса.

Согласно утечке, базовая версия DJI Avata 360 может стоить около 2 988 юаней (примерно 34 900 рублей) за сам дрон. В списке также упоминаются комплекты с пультом DJI RC2 за 3 988 юаней и два расширенных набора по 5 688 юаней каждый. Более дорогие варианты включают дополнительные батареи, зарядную станцию и, в зависимости от комплектации, очки для полёта или контроллер с отслеживанием движения.

В публикации указывается, что дрон оснащён сенсором размером один дюйм, поддерживает съёмку видео в 6K при 60 кадрах в секунду с HDR и имеет систему всенаправленного обхода препятствий. Эти характеристики ставят Avata 360 выше обычных моделей начального уровня, особенно для пользователей, заинтересованных в съёмке для VR или панорамного контента.

Ранее сообщалось о другой конфигурации, включая два сенсора 1/1,1 дюйма и возможную запись 8K 360°. Различие данных породило вопросы о том, отражает ли утечка финальные характеристики или раннюю версию устройства.

DJI пока не комментировала появление Avata 360 и не подтверждала официально существование дрона. Если цены утечки окажутся точными, DJI Avata 360 может стать относительно доступным вариантом в сегменте панорамных дронов: стартовая цена ниже 35 000 рублей снизит порог входа для энтузиастов, тогда как расширенные наборы рассчитаны на более опытных пользователей.