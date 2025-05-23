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Truly Exquisite представила золотую версию Nintendo Switch 2 за 685 тыс. рублей

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Британская компания Truly Exquisite анонсировала лимитированную серию игровых консолей Nintendo Switch 2, выполненных из драгоценных металлов. Роскошная модификация будет доступна в трёх вариантах: из 24-каратного золота (Aurum Edition), платины (Platina Edition) и 18-каратного розового золота (Luxe Rose Edition). Об этом сообщает портал TweakTown.

Truly Exquisite представила золотую версию Nintendo Switch 2 за 685 тыс. рублей

Тираж люксовой серии ограничен 250 экземплярами. Каждая консоль вручную дорабатывается и получает уникальный серийный номер. Первые 25 покупателей смогут получить персонализированную гравировку, индивидуальный номерной знак и услугу VIP-доставки. Предыдущие проекты бренда, включая эксклюзивные версии PlayStation 5 и Xbox Series X, пользовались успехом среди коллекционеров и ценителей статусной техники.

По словам основателя компании Кунала Пателя, цель Truly Exquisite — превратить игровые устройства в настоящие произведения искусства. Новый запуск стал уже третьим в портфолио бренда в сегменте премиальной геймерской электроники.

Базовая версия Nintendo Switch 2 выйдет в продажу 5 июня и будет стоить от $450 (около 35 800 рублей). Премиальные варианты от Truly Exquisite уже доступны для предзаказа по цене от £6399 до £6599 — это эквивалентно примерно 685–707 тысячам рублей по текущему курсу.

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