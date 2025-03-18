Троянский конь: в 1 миллиарде устройств нашли лазейку для хакеров

Исследователи из испанской компании Tarlogic Security нашли уязвимости в популярном микроконтроллере ESP32, который используется более чем в миллиарде устройств.

Они выявили 29 неофициальных команд, позволяющих злоумышленникам подделывать доверенные устройства, получать доступ к данным и атаковать другие устройства в сети. Об этом стало известно на конференции RootedCON в Мадриде.

Команды, не задокументированные производителем Espressif, дают возможность манипулировать памятью чипа, изменять MAC-адреса и внедрять пакеты в Bluetooth-соединения.

Проблема получила идентификатор CVE-2025-27840. Espressif утверждает, что эти команды предназначены только для внутреннего тестирования и не представляют угрозы, однако обещает убрать их в будущих обновлениях.

Хотя возможность удаленной эксплуатации еще не подтверждена, эксперты предупреждают, что злоумышленники с физическим доступом могут использовать ESP32 для атак, контролируя устройства через Wi-Fi или Bluetooth. Общественный совет при Минцифры России отметил, что наличие таких уязвимостей в широко используемом чипе вызывает вопросы о безопасности других компонентов.

Эксперты подчеркивают необходимость технологической независимости и контроля над аппаратным и программным обеспечением, чтобы избежать зависимости от западных ИТ-гигантов.

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