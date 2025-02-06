«Триколор» запускает суббренд «Триколор Дом» с новой линейкой товаров

Компания «Триколор» представила новый суббренд «Триколор Дом», который включает мелкую бытовую технику и товары для загородного дома. Первые продукты уже доступны на крупных маркетплейсах — три модели чайников.

Товары «Триколор Дом» разработаны с акцентом на удобство и качество. Чайники представлены в стеклянном, стальном и пластиковом исполнении, оснащены надежными элементами от компании STRIX, что обеспечивает долгий срок службы и безопасность. Устройства автоматически отключаются при отсутствии воды и имеют световой индикатор работы. Цены на чайники начинаются от 3190 рублей.

По словам Юлии Кудряшовой, директора департамента управления продуктами и проектами, «Триколор» планирует расширить линейку, добавив к чайникам другие популярные товары, такие как утюги и пылесосы. Продукция будет доступна в онлайн-магазине и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.