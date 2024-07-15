Тревожность стала одной из причин зависимости подростков от смартфонов

Зависимость от смартфонов связана с повышенной тревожностью, особенно среди подростков, говорится в исследовании, проведенном в Южной Корее.

Каждый четвертый житель страны оказался зависимым от мобильных устройств, что негативно сказывается на их психическом здоровье.

Ученые выяснили, что участники с высокой тревожностью имеют в 2,5 раза больший риск стать зависимыми от смартфонов по сравнению с людьми с низким уровнем тревоги.

Также подростки с депрессией и другими расстройствами оказались в группе риска. Исследователи рекомендуют разработку программ, которые помогут подросткам справиться с трудностями и уменьшить использование смартфонов.

Однако следует учесть, что результаты исследования относятся только к подросткам из Южной Кореи, и результаты для других возрастных групп и стран могут отличаться.