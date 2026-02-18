Тревел-сервисы усилили конкуренцию и запустили поддержку отелей

На российском рынке онлайн-бронирования усилилась конкуренция: крупнейшие платформы объявили о запуске программ поддержки гостиниц и расширении бонусов для клиентов. Это произошло после того, как «Яндекс Путешествия» в начале февраля повысили комиссию для отелей на 2 процентных пункта — до 17%.

В компании пояснили, что решение связано с ростом издержек на развитие и поддержку инфраструктуры сервиса. Подчеркивается, что изменение комиссии стало первым за три года. Также представители платформы сообщили о начале переговоров с гостиничными сетями, которые приостановили продажи через сервис. За последние четыре года в развитие проекта было инвестировано 21 млрд рублей.

После пересмотра условий сотрудничества о прекращении работы с площадкой заявили Azimut Hotels, Accor, Cosmos Hotel Group и «Мантера». Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отметил, что гостиницы сегодня используют диверсифицированную модель продаж: собственные каналы, прямые контракты с корпоративными клиентами и взаимодействие сразу с несколькими агрегаторами. Такой подход позволяет снижать зависимость от одного партнера.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский обратил внимание, что наиболее чувствительными к изменению комиссий остаются небольшие частные гостиницы, не располагающие достаточным объемом прямых продаж. По его словам, для них новые условия требуют пересмотра коммерческой стратегии.

Другие сервисы оперативно предложили альтернативные решения. «Туту» объявил о начислении кешбэка 100% баллами, «Островок» предоставил скидки до 20% на поездки по России. «Т-Путешествия» сообщили о двойном денежном кешбэке до 20% на первое бронирование и сохранении прежнего уровня комиссии. Платформа также предложила гостиницам бесплатные инструменты продвижения и специальные условия по финансовым продуктам, включая кредиты, расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг.

Профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева отметила, что экосистемные игроки обладают широкой клиентской базой и способны интегрировать туристические предложения с банковскими сервисами. По ее оценке, это усиливает конкуренцию и расширяет возможности выбора для потребителей.

Управляющий УК «Группа отелей «Русские сезоны» Владимир Масютин заявил, что рынок остается конкурентным и ни одна платформа не может единолично диктовать условия. По его данным, рост бронирований через альтернативные сервисы компенсировал снижение объемов после изменения политики комиссии.

На фоне развития внутреннего туризма конкуренция между агрегаторами усиливается. По предварительным данным Росстата, в 2025 году количество туристических поездок по стране достигло 84,2 млн. В этих условиях борьба за партнеров и клиентов смещается в плоскость качества сервиса, технологических решений и программ лояльности, что отражает дальнейшее развитие сегмента онлайн-бронирования в России.

