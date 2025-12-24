TrendForce: многоразовые ракеты снизят стоимость запусков до $2–5 млн

Переход к полностью многоразовым ракетам способен радикально удешевить космические запуски — до уровня $2–5 млн за старт. Об этом говорится в новом аналитическом отчёте компании TrendForce.

По оценкам аналитиков, сегодня стоимость запуска одноразовой ракеты составляет в среднем от $110 до $180 млн. Частично многоразовые решения обходятся дешевле — порядка $67 млн за пуск. Однако даже они остаются значительно дороже полностью многоразовых систем, потенциал которых, как считают эксперты, позволит снизить затраты в десятки раз.

В отчёте отмечается, что существующие технологии повторного использования всё ещё имеют ограничения. В частности, частично возвращаемые ракеты вынуждены уменьшать полезную нагрузку из-за необходимости резервировать топливо для посадки ступеней. Это снижает их коммерческую эффективность по сравнению с теоретически полностью многоразовыми системами.

Аналитики указывают, что достижение полной многоразовости требует значительных дополнительных инвестиций. Речь идёт о создании морских платформ, развитии наземной инфраструктуры для посадки, а также о техническом обслуживании и повторной подготовке ракетных ступеней к полётам.

Несмотря на это, интерес к технологиям повторного использования стремительно растёт. В отчёте подчёркивается, что разработкой собственных многоразовых решений занимаются не только частные компании, но и традиционные участники рынка, включая Arianespace, Mitsubishi Heavy Industries и CASC.

По мнению TrendForce, именно многоразовые ракеты станут ключевым фактором снижения стоимости коммерческих космических запусков в ближайшие годы и существенно изменят экономику отрасли.