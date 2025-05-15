Трамп провел переговоры с Куком и потребовал свернуть сборку в Индии

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что призвал генерального директора Apple Тима Кука свернуть планы по расширению производства iPhone в Индии. Об этом он сообщил во время визита в Катар, передаёт агентство Bloomberg.

По словам Трампа, он выразил недовольство тем, что Apple наращивает производственные мощности в Индии, несмотря на достигнутые ранее договорённости с Вашингтоном. «Мы относились к тебе очень хорошо, терпели заводы в Китае, но мы не хотим, чтобы ты строил в Индии», — процитировал он своё обращение к Куку. Трамп отметил, что Индия предложила льготные условия для Apple, включая освобождение от пошлин, однако Вашингтон настаивает на возвращении производственных мощностей в США.

В ответ на это Тим Кук якобы заверил, что компания увеличит производство внутри Соединённых Штатов. Apple уже объявила о планах вложить $500 млрд в развитие американской инфраструктуры в течение следующих четырёх лет и построить новый завод по выпуску серверов в Техасе.

Ранее Apple активно переносила производство из Китая в Индию на фоне перебоев, вызванных пандемией, и торговой напряжённости между Пекином и Вашингтоном. К 2025 году компания планировала перевести большую часть поставок iPhone для американского рынка в Индию. По итогам финансового года, завершившегося в марте, объём производства смартфонов Apple в Индии достиг $22 млрд — на 60% больше, чем годом ранее. Однако заявление Трампа может осложнить реализацию этих планов.

Сейчас основную сборку iPhone в Индии ведёт завод Foxconn в южных штатах страны, а также подразделения индийской Tata Group.