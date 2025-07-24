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Трамп отменяет ограничения на ИИ — США запускают масштабную программу развития нейросетей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Администрация Дональда Трампа представила амбициозный план по поддержке искусственного интеллекта, автором которого стал Дэвид Сакс, известный пропагандист ИИ и криптовалют.

В числе ключевых мер — отмена федеральных барьеров и ограничений по авторскому праву, при этом противники инициатив рискуют лишиться грантов. Акцент сделан на поддержку open source и разработку нейросетей без идеологических ограничений, где свобода слова выступает одним из ключевых показателей эффективности.

Для строительства дата-центров и производств чипов земля будет предоставляться почти бесплатно, при условии сотрудничества с американскими компаниями. Кроме того, снимаются все ограничения, введённые при администрации Байдена, однако экспортный контроль ужесточается: видеокарты не будут поставляться в Китай.

Для обеспечения энергопотребления крупных ИИ-систем планируются масштабные инвестиции в ядерную энергетику. Ведущие игроки рынка уже строят гигацентры и развивают проекты стоимостью десятки миллиардов долларов.

Запуск гонки за созданием искусственного общего интеллекта (AGI) получил новое ускорение.

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