Администрация Дональда Трампа представила амбициозный план по поддержке искусственного интеллекта, автором которого стал Дэвид Сакс, известный пропагандист ИИ и криптовалют.

В числе ключевых мер — отмена федеральных барьеров и ограничений по авторскому праву, при этом противники инициатив рискуют лишиться грантов. Акцент сделан на поддержку open source и разработку нейросетей без идеологических ограничений, где свобода слова выступает одним из ключевых показателей эффективности.

Для строительства дата-центров и производств чипов земля будет предоставляться почти бесплатно, при условии сотрудничества с американскими компаниями. Кроме того, снимаются все ограничения, введённые при администрации Байдена, однако экспортный контроль ужесточается: видеокарты не будут поставляться в Китай.

Для обеспечения энергопотребления крупных ИИ-систем планируются масштабные инвестиции в ядерную энергетику. Ведущие игроки рынка уже строят гигацентры и развивают проекты стоимостью десятки миллиардов долларов.

Запуск гонки за созданием искусственного общего интеллекта (AGI) получил новое ускорение.