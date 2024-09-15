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TP-Link сделала новый игровой роутер Archer GXE75 в форме пирамиды

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания TP-Link представила новый игровой роутер Archer GXE75, который отличается оригинальной формой в виде треугольной призмы. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 6E и может работать в трех диапазонах.

TP-Link сделала новый игровой роутер Archer GXE75 в форме пирамиды

Роутер имеет размеры 237 x 129,5 x 193 мм, пластиковый корпус с декоративной подсветкой и встроенные антенны. Archer GXE75 поддерживает частоты 6 ГГц (2402 Мбит/с), 5 ГГц (2402 Мбит/с) и 2,4 ГГц (574 Мбит/с). Встроенная функция Game Boost приоритизирует игровой трафик, что помогает снизить задержки во время онлайн-игр.

Кроме того, устройство оснащено предустановленным сервисом TP-Link HomeShield для защиты от киберугроз и поддерживает стандарт EasyMesh для создания ячеистой сети.

TP-Link сделала новый игровой роутер Archer GXE75 в форме пирамиды

В роутере имеются различные порты, включая 2,5-гигабитный WAN/LAN, гигабитный WAN/LAN, USB 3.0 Type-A и три гигабитных LAN-порта.

TP-Link Archer GXE75 уже доступен для продажи на американском рынке, где заявленная стоимость составляет 170 долларов или 15 500 рублей.

TP-Link сделала новый игровой роутер Archer GXE75 в форме пирамиды

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