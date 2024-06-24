TP-Link сделала компактный дверной звонок с камерой по цене дешевле 3 тыс. рублей

Пока новинка доступна для покупки на китайском рынке, где ее оценили в 30 долларов или около 2,6 тыс. рублей.

TP-Link представила компактный беспроводной дверной звонок TL-DB54H с встроенной камерой и рядом умных функций.

Он оснащен 4-мегапиксельным датчиком изображения, который обеспечивает видимость даже в темноте благодаря ИК-подсветке с дальностью до 5 метров.

Встроенный датчик движения может работать в режиме сигнализации и автоматически активировать запись видео в разрешении до 2,5K, а также отправлять уведомления на смартфон. Звонок также поддерживает спящий режим для снижения энергопотребления.

С использованием алгоритмов искусственного интеллекта, умный дверной звонок способен распознавать лица посетителей, различая членов семьи и незнакомцев.

Мобильное приложение TP-Link позволяет общаться с посетителями удаленно, менять мелодию звонка и воспроизводить записи, аналогично функции автоответчика на телефоне.

Для хранения видеозаписей можно использовать карту microSD до 512 ГБ или облачное хранилище с шифрованием за дополнительную плату.