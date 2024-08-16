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TP-Link сделал дверные звонки с видеовызовами и 2K-камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

TP-Link, компания которая многим известна больше как производитель маршрутизаторов, выпустила новые умные дверные звонки Tapo D225 и D210.

TP-Link сделал дверные звонки с видеовызовами и 2K-камерой

Компания TP-Link анонсировала два новых умных дверных звонка — Tapo D225 и D210. Основной особенностью новинок является встроенная камера с высоким разрешением и режим, который перенаправляет звонок на смартфон пользователя.

Оба устройства оснащены камерами с углом обзора 180 градусов и аккумуляторами на 10 000 мАч, что обеспечивает до 8 месяцев работы на одном заряде.

Модель D225 дополнительно поддерживает непрерывную запись видео в режиме 24/7 и функцию pre-roll, позволяющую видеть события перед дверью до звонка.

TP-Link сделал дверные звонки с видеовызовами и 2K-камерой

Звонки также имеют функцию Ring Call, которая автоматически отправляет вызов на смартфон владельца, обеспечивая двустороннюю связь с посетителем. Пользователи могут настроить предустановленную аудиозапись для автоответчика, чтобы не общаться лично.

Для хранения данных доступны облачные услуги Tapo Care с платной подпиской или локальная папка на карте microSD. Цены в Китае составляют $60 для Tapo D210 и $100 для Tapo D225.

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