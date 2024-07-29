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TP-Link представила недорогой роутер Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7

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Компания TP-Link анонсировала Archer BE3600, один из самых доступных роутеров на рынке с поддержкой Wi-Fi 7.

TP-Link представила недорогой роутер Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7

Модель Archer BE3600 оборудована одним WAN и LAN-портами с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, тремя гигабитными LAN-портами и одним USB 3.0 Type-A для подключения внешних устройств.

Внутри находится четырёхъядерный процессор, который, по словам производителя, обеспечивает стабильную работу.

Согласно спецификациям, новинка может предложить суммарную пропускную способность до 3570 Мбит/с во всех диапазонах.

TP-Link представила недорогой роутер Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7

Также она поддерживает функции MLO, 4K QAM, Multi-RU и совместимость с EasyMesh, что облегчает интеграцию в сети с несколькими роутерами.

Стоимость TP-Link Archer BE3600 на американском рынке составляет 99,99 долларов или 8,5 тыс. рублей.

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