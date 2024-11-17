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Toyota представит GR Corolla на водороде с инновационной технологией побочного газа

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Toyota Motor Corporation примет участие в финале ENEOS Super Taikyu Series 2024, который состоится 16–17 ноября на Fuji Speedway, и представит уникальный концепт автомобиля #32 ORC ROOKIE GR Corolla H2, работающий на жидком водороде. Компания также продемонстрирует новый проект, использующий «побочный газ» (boil-off gas), который образуется при испарении жидкого водорода, и ищет партнеров для совместной разработки этой перспективной технологии.

Жидкий водород, благодаря высокой плотности, позволяет хранить больше топлива в ограниченном объеме. Однако, при испарении под воздействием тепла, этот газ выбрасывается в атмосферу без пользы. Toyota работает над инновационной системой, которая будет использовать испаряющийся газ как источник энергии, тем самым повышая общую энергоэффективность транспортных средств.

Основные элементы технологии Toyota:

  • Использование побочного газа как топлива: Toyota применяет самоповышающийся прессуризатор (self-pressurizer), который увеличивает давление испаряющегося водорода в 2-4 раза без дополнительной энергии, позволяя использовать побочный газ для питания двигателя.
  • Генерация электроэнергии: Часть побочного газа направляется в топливный элемент (FC stack), где он вступает в химическую реакцию и вырабатывает электроэнергию, которая используется для питания насоса жидкого водорода или других систем автомобиля.
  • Безопасная утилизация: Невоспользованный побочный газ преобразуется в водяной пар с помощью катализатора и безопасно выбрасывается в атмосферу.

Toyota активно ищет партнеров для дальнейшего развития этой технологии, которая станет важным шагом в повышении энергоэффективности автомобилей на жидком водороде и продвижении к углеродной нейтральности.

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