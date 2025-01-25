Система автоматической парковки в электрокарах Xiaomi SU7 дала сбой

Компания Xiaomi в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющим на систему автоматической парковки объявила об отзыве 30 931 ед. электрокаров SU7. Для устранения проблемы будет выпущено бесплатное обновление, что избавит владельцев от необходимости посещать сервисный центр.

Проблема возникла 14 ноября 2024 года, когда клиент сообщил о странном поведении его SU7 во время автоматической парковки. Система обнаружения автомобиля была повреждена, что привело к царапинам и столкновениям.

Отзыв касается автомобилей SU7 Standard, выпущенных с 6 февраля по 26 ноября 2024 года, с внутренними номерами BJ7000MBEVR2, XMA7000MBEVR2 и XMA7000MBEVR5.

Причиной сбоя стала ошибка синхронизации времени в облачном сервисе, поддерживающем систему парковки. Xiaomi исправила ситуацию на стороне облака и добавила дополнительные меры безопасности в систему помощи при парковке.

После двух месяцев тестирования компания выпустит обновление программного обеспечения через OTA. Владельцы SU7 получат уведомление об обновлении и смогут установить его через встроенное подключение к интернету.