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Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников

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На международной конференции AI Journey компания Сбер презентовала новое семейство роботов-помощников, разработанных в Центре робототехники. Среди них — несколько моделей с уникальными функциями и AI-технологиями.

Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников

Первый робот, Топа, представляет собой аниматроника, вдохновленного русскими сказками. Он был создан при поддержке «Союзмультфильма» и оснащён уникальным голосом, сгенерированным нейросетью. Топа уже делает первые шаги и в будущем сможет развлекать детей, бегая и танцуя.

Другой робот, Куба, предназначен для исследования алгоритмов ходьбы и динамического равновесия. Он успешно прошёл свою первую стометровку и продолжает развиваться, чтобы научиться лучше ходить.

Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников

Также на конференции был представлен двурукий робот-помощник Краб, который способен эффективно манипулировать предметами. Он использует AI-технологии для автоматического планирования своих действий, а также может работать в режиме телеуправления.

Четвёртым роботом стал Слон, который понимает команды и может перемещать предметы. Он также отвечает на вопросы, демонстрируя способность к интерактивному общению.

Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников

По словам Алексея Гонноченко, директора Центра робототехники Сбера, новые роботы являются важным шагом к созданию универсальных помощников для быта и производства. Сбер также представил алгоритм управления для робособаки, позволяющий ей выполнять трюки в стиле «паркур», преодолевая препятствия.

Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников Топа, Куба, Краб и Слон: Сбер показал новое семейство роботов-помощников

Источник: Сбер. 

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